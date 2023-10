Ovacionan a Spacey en plática sobre cultura de cancelación

CIUDAD DE MÉXICO .-Kevin Spacey apareció sorpresivamente en una conferencia en la Universidad de Oxford, actuando por primera vez después de ser absuelto de los cargos de agresión sexual en Londres.

En un clip del evento, llamado "What Shakespeare can teach us about cancel culture (Lo que Shakespeare puede enseñarnos sobre la cultura de la cancelación)", el editor asociado de The Spectator, Douglas Murray, invitó a Spacey al escenario para interpretar el monólogo Timón de Atenas.

El protagonista de Belleza Americana realizó la actuación abriéndose paso ante la multitud, previo a mencionar la última frase del monólogo: "¡Estoy harto de este mundo falso y no lo amaré!".

Spacey, de 64 años, salió "dramáticamente" de la sala antes de volver a ingresar a la sala y fue recibido con una ovación por parte de los presentes.

"En una era de cancelación y destitución a veces olvidamos que no podemos seguir así y que ya hemos estado aquí antes. Sabemos esto porque nuestros mejores escritores y artistas han abordado esta cuestión en sus propios tiempos", mencionó Murray.

En julio, el histrión fue absuelto de los cargos de agresión sexual en el Reino Unido tras un juicio de cuatro semanas en Londres. Principalmente, fue acusado de presuntamente agredir sexualmente a cuatro hombres entre 2004 y 2013.

Posteriormente, en 2022, igualmente tuvo un juicio en Nueva York, donde fue declarado responsable de abuso sexual. No obstante, dichos señalamientos continúan opacando la carrera de la ex estrella de House of Cards.