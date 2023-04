Juntos ¡otra vez!

Charlie Sheen y Chuck Lorre volverán a trabajar juntos después de una década de la pelea que tuvieron y que condujo al final de "Two and a Half Men", una de las comedias de situación más exitosas de CBS.

GUADALAJARA, JALISCO

Deadline anunció que Charlie, de 57 años, se asociará con su ex showrunner en la serie de comedia de Max, How to Be a Bookie.

SIN FECHA AÚN

El actor desempeñará un papel recurrente en la comedia de situación, protagonizada por Sebastián Maniscalco, aunque aún no se ha revelado cuándo se estrenará el programa.

La pareja de colegas se reunirá por primera vez desde que, en 2011, Charlie fue despedido de su papel principal en "Two and a Half Men", luego de los comentarios que hizo sobre el creador del programa y sus coprotagonistas.

Después de ingresar a rehabilitación ese año, el actor hizo varios comentarios despectivos sobre Chuck en entrevistas de radio, incluso, le dijo a TMZ que quería pelear con el hombre de 70 años.

OCHO TEMPORADAS

"Two and a Half Men" retiró su producción después de ocho temporadas y finalmente tuvo una pausa que resultó en el despido de Charlie.

La estrella de Wall Street había sido la estrella principal de la comedia de situación de CBS durante todo el tiempo hasta ese momento, lo que le valió múltiples nominaciones al Globo de Oro y al Primetime Emmy.

Luego, el actor realizó una serie de entrevistas controvertidas, afirmando que tenía "sangre de tigre" y creando momentos virales, como su monólogo "ganador" y llamándose a sí mismo "brujo".

DABA RATING

Sin embargo, después de su salida, el programa experimentó una caída en los índices de audiencia cuando intentaron reestructurarlo en torno al personaje de Alan Harper, de Jon Cryer y una nueva incorporación de Walden Schmidt, interpretado por Ashton Kutcher.

Charlie también presentó una demanda por despido injustificado contra el showrunner y Warner Bros., que se resolvió fuera de los tribunales, y desde entonces asumió la responsabilidad de sus acciones en ese momento.

"Two and a Half Men" continuó durante cuatro temporadas más, esto terminando después de 12 épocas en el 2015.

REY MIDAS DE LAS SERIES

Chuck continuó produciendo otras series exitosas, como The Big Bang Theory, El Método Kaminsky, Mom y Young Sheldon.