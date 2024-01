Kevin James revela origen de su meme y lo recrea 25 años después

CIUDAD DE MÉXICO

Ante ello, son miles los usuarios quienes han replicado la imagen de Kevin James junto a frases cómicas.

En la imagen se le ve con una sonrisa tímida, con las manos en sus bolsillos, y mirando fijamente a la cámara. Está vestido con una camisa a cuadros desabotonada, una playera básica y un pantalón de mezclilla.

Durante una nueva emisión de The Tonight Show con Jimmy Fallon, el comediante contó la historia de cómo surgió la famosa pose, que se ha convertido en un meme viral en todo el mundo.

"El fotógrafo simplemente me estaba diciendo que hiciera tontearías y me dijo sonríe, ahora como si fuera sexy, ahora como si fuera tímido... y llegué a esa posición en la que pensé '¿qué diablos estoy haciendo?'", narró el actor.

Aunado a ello, James bromeó con la foto: "Y luego dije: 'bueno, por favor entiérrala' y él me dijo: 'Sí, no te preocupes, no saldrá'. 25 años después aparece esto", agregó.

El video fue compartido por la misma cuenta del programa en TikTok, donde también se aprecia al actor recrear la icónica posición.

Hasta este jueves, el video cuenta con 3.9 millones de reproducciones y más de 585 mil "likes".

Por su parte, en otro video compartido por el actor en Instagram, se aprecia cómo realiza la misma pose.

Dicha foto pertenece a una sesión realizada para la serie "The King of Queens", estrenada en 1998.