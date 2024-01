Consejerías del INE ven unilateralidad en nombramientos de Taddei

CIUDAD DE MÉXICO

Previo a la sesión, el consejero Marín Faz señaló que los nombramientos son decisiones unilaterales, derivadas de la resolución del Tribunal Electoral, por lo que afirmó que vigilarán el desempeño de sus funciones.

"Hay unilateralidad. A final de cuentas, estas personas deberán cumplir con sus funciones. Nadie les va a eximir de que cumplan con sus funciones. Pero lo que va a suceder ahora es que vamos a tener las consejerías que aguzar nuestra labor de vigilancia, que forma parte de una obligación incluso legal", sostuvo.

La consejera Claudia Zavala dijo que "no son nombramientos de encargadurías consensuados, porque es una facultad que se le dio en la resolución (del Tribunal Electoral) de poderlo hacer (...) No tienen un consenso porque no es necesario, en este caso".

Sostuvo que el modelo del INE implica ser un colegiado y tomar decisiones con base en el consenso.