Camila Cabello, orgullosa de su origen cubano-mexicano

"Yo siempre estoy hablando de recrear mi niñez y explorar toda esa dinámica y esos años de cuando viví en México y las tradiciones que teníamos. Recuerdo a mi papá cantando mariachi con sus amigos bien borrachos y esa energía que me transmitían.

"Lo que me inspira son todos estos sentimientos que yo amo y que extraño de mi niñez", reflexionó en entrevista la cantante de 25 años.

A lo largo de tres álbumes de estudio como solista, la intérprete de "Havana" ha explorado sus raíces integrando sonidos latinos a sus temas. Sin embargo, considera que actualmente hay muchos artistas que cantan en español sólo por reconocimiento.

"Hay gente que, definitivamente, se nota y se siente que hacen canciones en español porque la música latina es muy popular o porque les va a dar más fama y más valor en este momento. Se siente cuando no es genuino y no es auténtico.

"La gente se da cuenta cuando sólo es por fama o porque sientes una pasión por la música latina, la cultura, que ni siquiera tiene que ser la tuya, simplemente porque sientes respeto", aseveró.

A pesar de ello, Cabello también se ha aventurado a cantar en otro idioma. Tal es el caso del remix de "Mon Amour", a dúo con el músico belga Stromae.

"Honestamente, lo hice porque soy súper fan del artista y estoy aprendiendo francés, y eso es genuino y creo que la gente lo sabe, que no es por sacar provecho", añadió.

La intérprete de "Señorita" dio un paso más en su carrera al convertirse en juez del popular programa de talentos The Voice, en Estados Unidos.

"Tienes que estar viva y alerta para tratar de adoptar las mejores decisiones posibles. También para recordarles a los concursantes que no porque no estén listos en este momento no significa que es el último capítulo de su carrera; es sólo un posible camino de muchos".

Pero a la cantante le es imposible olvidar que su carrera comenzó cuando participó en uno de estos programas y pasó a formar parte de Fifth Harmony.

"Yo sabía la tremenda responsabilidad que tenía antes de aceptar ser coach, porque conozco muy bien cómo te puede cambiar la vida, y no estaría aquí si no fuera por The X Factor", matizó.

Camila Cabello abandonó la agrupación en 2016 para emprender una carrera como solista, pero no se arrepiente de lo aprendido al lado de Ally, Dinah, Normani y Lauren, sus compañeras.

"Yo necesitaba años de práctica, de escribir y mejorar. Como solista a los 15 años, sinceramente no creo que estuviera lista. Pienso que todos los años en el grupo me enseñaron mucho.