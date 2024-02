Pleito y plantón entre Olivia Collins e Ivonne Montero

MONTERREY, NL -Como se considera una persona con clase y una trayectoria de muchos años en el medio artístico, Olivia Collins decidió no darle peso a la diferencia que tuvo con Ivonne Montero.

Se sabe que las dos actrices coincidieron en un camerino durante la presentación de ¡Qué Plantón!, el musical de Guillermo Méndez y Marina del Campo, realizada en el Auditorio Nacional, donde terminaron haciéndose de palabras, incluso hubo gritos.

"Mira, estoy ahorita en Miami, estoy en el foro haciendo unas cosas en Telemundo, y te lo digo, la verdad, con gente así, tan maleducada, tan baja y tan vil no quiero hablar. Punto", expresó Olivia, de 66 años, al ser cuestionada sobre lo sucedido.

"Y que quede en el chisme y que digan misa, me vale. Yo soy una persona de primera y quien se mete conmigo, la paga", agregó la actriz vía telefónica.

Olivia e Ivonne, de 49 años, son parte del elenco de la obra Busco al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve, en la que la segunda es suplente, y se sabe que su convivencia tampoco ha sido del todo amena.

El elenco de la puesta está conformado además por Ana Patricia Rojo, Isabela Camil, Anna Ciocchetti y Lourdes Munguía.

Olivia aseguró que con todo, seguirá en ¡Qué Plantón!

"Claro que voy a seguir en la obra, yo hablé con el productor. Me fui como una señora, no me fui como una naca", declaró, de modo tajante.

En dicho musical, Olivia haría a una de las divas en un número en el que participan varias famosas, pero finalmente no salió a escena.

Trascendió que al estar Olivia e Ivonne en el mismo camerino, en el Auditorio Nacional, una de ellas dijo que ambas no podían estar en el mismo lugar y todo terminó en discusión.