Actor de 'El Juego del Calamar' inicia juicio

Según los informes, la mujer anónima presentó una denuncia contra Yeong-su en diciembre de 2021. Sin embargo, las autoridades cerraron el caso en abril de 2022. El asunto se reabrió a pedido de la víctima, según un informe de la agencia de noticias Yonhap.

Oh ha negado previamente el reclamo, en un comunicado compartido con la emisora coreana JTBC.

"Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé porque (la persona) dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos".