Oficialmente divorciada

"Lo que se ve no se pregunta, sí, divorciada, feliz siempre positiva", respondió a uno de sus seguidores, con quienes hizo una dinámica de preguntas y respuestas; admitió que "ella solita se había metido en esto", haciendo referencia a que ahora tendría que responder a la pregunta.

YA NO LO VE

Una amiga que se encontraba con ella agregó que Grettel y Leo no se ven desde hace año y medio.

La actriz de 45 años no postea fotos con su exmarido desde hace varios meses, lo que despertó la sospecha de una separación.

A inicios de este 2022, Grettel Valdez enfrentó un problema de salud, tuvo que someterse a una cirugía en la que le removieron parte de su dedo pulgar para prevenir complicaciones de cáncer.

En 2018 tuvo cáncer en el dedo, le removieron parte del pulgar y ahora, a casi cuatro años de ese evento, le fue detectada una señal de alarma, por lo que decidieron tomar esta decisión.

"Hace poco fui a revisión y me dijeron 'hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsiar'", contó la conductora, quien después explicó que aunque el asunto sonaba alarmante, todo estaba bajo control.