Desmiente regreso de Britney Spears

Guadalajara, Jalisco.- En una declaración a través de su cuenta de Instagram, Britney Spears desestimó los rumores que circulaban sobre su regreso a la música y la posible colaboración en un nuevo álbum. La cantante pop, en respuesta a informes de Page Six, negó estar trabajando en un proyecto musical.

"Nunca volveré a la industria musical", escribió.

En la publicación, acompañada por la imagen de la pintura renacentista "Salomé, con la cabeza de San Juan Bautista", Spears expresó su descontento con los informes que la vinculaban a un nuevo álbum no anunciado junto con Charli XCX y Julia Michaels.

ES CLARA ¡NO VUELVE!

El artículo afirmaba que Spears aún no había grabado material nuevo, "ya que el proyecto apenas está comenzando a tomar forma".

"Siguen diciendo que estoy recurriendo a personas al azar para hacer un nuevo álbum... nunca volveré a la industria musical".

Además, la artista reveló detalles sobre su enfoque en la escritura.

ESCRITORA

"Cuando escribo, lo hago por diversión o escribo para otras personas. Para aquellos de ustedes que han leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí... ¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años!"

Spears se autodenominó "escritora fantasma", lo que significa que escribe para otros artistas, sin adjuntar su nombre a los proyectos.

"Honestamente, prefiero que sea así", dijo la cantante sobre su anonimato creativo.

HABLA DE SU LIBRO

Spears también abordó comentarios acerca de su libro "The Woman in Me", desmintiendo afirmaciones de que fue lanzado sin su aprobación. El libro se convirtió en un éxito de ventas en EU, vendiendo más de 1.1 millones de copias en su primera semana en diversos formatos.

"Eso está lejos de la verdad. ¿Han leído las noticias estos días? Soy muy amada y bendecida", escribió Spears al final de su publicación en Instagram.