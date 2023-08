CIUDAD DE MÉXICO.- Las repercusiones tras el estreno de la película "Oppenheimer" no dejan de enaltecer a su director Christopher Nolan y a su protagonista, el actor irlandés Cillian Murphy. De todos modos, las críticas han hablado muy bien de todo el reparto y de cómo se tejió la trama sobre una de las etapas más terribles de la historia mundial.

Christopher Nolan ha dado nuevamente suficientes motivos para que sea reconocido por su talento y visión de las películas que dirige. Sin embargo, en su haber tuvo la negativa de importantes actores que decidieron no trabajar con él y rechazaron ser parte de producciones que se han grabado en la historia de la industria del cine.

Los 5 actores que rechazaron trabajar para Christopher Nolan

Entre las figuras de Hollywood que rechazaron trabajar para Christopher Nolan aparece Josh Hartnett a quien le habían ofrecido encarnar a uno de los superhéroes más reconocidos para la película "Batman Begins". Pero no ha sido el único que dio una respuesta negativa, ya que Matt Damon también rechazó ponerse en la piel del enmascarado para la película "El caballero oscuro".

El mítico actor Anthony Hopkins fue otro de los que rechazó trabajar para Christopher Nolan. El director le había ofrecido el papel de "Alfred Pennyworth", para la película "Batman Begins", pero su respuesta fue negativa.

Harrison Ford también le dijo "no" a Christopher Nolan y en esta oportunidad la idea era que el actor interpretara al detective 'Will Dormer' en la película "Insomnio", que tuvo a Al Pacino como protagonista. Finalmente, el quinto actor que rechazó el ofrecimiento del director fue Will Smith y nada más y nada menos que para una de sus grandes obras, la película "Origen".