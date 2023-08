AMLO vs Xóchitl: ¿dónde está la violencia? Esto es política

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nuevo contra Xóchitl Gálvez y pidió que los magistrados del Tribunal Electoral le digan con qué dichos ejerció violencia de género contra la panista.

Durante su mañanera, López Obrador lanzó un mensaje a la aspirante de la Oposición: "Esto es política".

"Que van a decidir, que yo no pueda referirme ya la señora. Vamos a esperar, a mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé. Y quiero que me digan, ¿qué fue lo que dije, según lo cual, se trató de un agravio o hay violencia de género, en qué?", cuestionó AMLO.

"Porque dije que era la candidata del bloque conservador, pues es cierto, ¿y eso cuál es la violencia de género? ¿qué no es cierto que es la candidata de Claudio y que él fue el que hizo la consulta porque es el gerente del bloque conservador, Claudio X González hijo?".

"Son los que integran este grupo, llegaron a la conclusión de que ella era la mejor opción y a partir de ahí, echaron a andar toda una campaña en favor de la señora".

"¿En donde está la violencia? Esto es política, y es lo más legal que puede haber. La política es si no un arte, una ciencia, un oficio. Pero además es lo que permite que nos organicemos como sociedad, por eso se le llama a la Constitución 'Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

El Mandatario federal insistió en preguntar a los magistrados del Tribunal Electoral en dónde está la violencia de género.

"Pero como no voy a poder expresarme, porque tengo derecho además a la defensa, ¿que me digan los magistrados del Tribunal en donde está la violencia de género?", reiteró.

En otro de sus ataques, López Obrador acusó que a Xóchitl Gálvez la escogieron los oligarcas para engañar.

"La señora Xóchitl la escogen los oligarcas para engañar, y resulta que siendo Jefa Delegacional su empresa recibe contratos de desarrolladores inmobiliarios que hacían gestiones en la Delegación", criticó.

El Presidente defendió sus dichos y negó que esté haciendo lo mismo que hizo el panista Vicente Fox durante la campaña electoral del 2006.

-¿No transgrede el 134 de la Constitución?, se le preguntó.

"No, porque no estoy llamando a votar por nadie", dijo AMLO.

-Está haciendo lo mismo que Fox.

"No, yo lo que estoy haciendo es decir que los corruptos, los que saquearon a México quieren regresar a hacer lo mismo. No, no, no, no somos iguales y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar, pues lo tiene que denunciar".

"Y yo tengo el derecho de decir, y además tengo las pruebas, que son una pandilla de rufianes, de corruptos, que han hecho mucho daño al País".

"Entonces, no estoy metiéndome en cuestiones de género eso no tiene que ver con hombres, no tiene que ver con mujeres. Aquí he dicho como la maestra Elba Esther Gordillo le ayudó a Calderón en el fraude electoral, aquí he dicho de que el fraude electoral que se cometió en el 2006 causó muchísimo daño al País".