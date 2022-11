No puede ser ´Reina de la Navidad´

Ciudad de México

La Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Comerciales canceló la solicitud de Carey para ganar la marca registrada luego de que la cantante y su empresa, Lotion LLC, no respondieran a la oposición presentada por la también cantante Elizabeth Chan.

SALE LA COMPETENCIA

Elizabeth Chan ha consolidado su carrera en la música a partir de álbumes navideños, se llama a sí misma "la única artista pop navideña de tiempo completo´´.

La solicitud de Mariah Carey ante la Oficina de Marcas de Estados Unidos hecha en marzo de 2021 por el título "Queen of Christmas", recibió varias protestas de parte de cantantes relacionadas con esta festividad, como la de la intérprete de "Christmas (Baby Please Come Home)", Darlene Love.

"¿Qué significa eso de que no puedo usar ese título? David Letterman me declaró oficialmente la Reina de la Navidad hace 29 años, un año antes de que lanzara ´All I want For Christmas Is You´ y a los 81 años NO cambiaré nada" fue la declaración de Darlene Love publicó en Facebook por la solicitud de Carey para obtener la marca "Queen of Christmas".

Ante el rechazo de la solicitud de la ganadora de varios Grammys por "All I Want for Christmas Is You", Love envió un mensaje festejando la decisión de La Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Comerciales.