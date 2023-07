No le temo a la IA, le temo a la estupidez natural.-Del Toro

'CIUDAD DE MÉXICO-El cineasta mexicano Guillermo del Toro sorprendió al gremio cinematográfico al decir que él no le teme a la Inteligencia Artificial, después de que cientos de sus colegas se manifestaran en contra, pues cree que cualquier inteligencia es artificial.

"Cuando veo a personas que no le tienen miedo a nada me siento inspirado y me gusta, cuando la gente habla sobre las posibilidades sobre el ahora me agrada, como todo es terrible, y como la gente le tiene miedo a las IA. No le temo a la Inteligencia Artificial, le temo a la estupidez natural. Cualquier inteligencia en este mundo es artificial.

"Cuando miro a las personas que entran a la escena artística y cómo son a pesar de todas las cosas que pasan en su contra, que aman el arte, eso ocasiona que mi espíritu cante", dijo el también guionista, de 58 años, a IndieWire.

El director de La Forma del Agua explicó que busca inspiración en otros filmes para crear nuevos proyectos, pues considera que dependiendo de lo que estés viviendo, puedes ver las películas de otra forma y te pueden dejar más enseñanzas que antes.

"Si ves La Malvada cuando tienes 15 años y ves La Malvada cuando tienes 40, ves dos películas completamente diferentes", agregó.