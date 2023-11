Príncipe Enrique no es invitado al cumple del Rey

Ciudad de México

El Príncipe Enrique no ha recibido invitación para el cumpleaños 75 del Rey Carlos III, que se celebrará la próxima semana en Clarence House, aclaró el portavoz del Duque.

Esto luego de que Sunday Times informara que el esposo de Meghan Markle había sido quien rechazó viajar desde California a Londres para festejar a su padre.

"En respuesta a los titulares de los medios de comunicación del Reino Unido, no ha habido ningún contacto con respecto a una invitación para el próximo cumpleaños de Su Majestad", declaró el portavoz.

Esta información llega un día después de que se diera a conocer que lanzarán un libro titulado "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy´s Fight for Survival", donde califican al Rey Carlos III como "impopular" y a su primogénito, el Príncipe Guillermo, como un "heredero hambriento de poder"; incluso, aseguran que se revelará quién cuestionó el color de piel de Archie.