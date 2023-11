Extienden, otra vez, Mes del Testamento

El Colegio de Notarios de Tamaulipas amplió durante todo noviembre la campaña de testamento a bajo costo, por lo que llaman a generar una mayor cultura de la prevención.

César Almícar López González, encargado del Colegio de Notarios Reynosa dijo a El Mañana que hay poco interés de las personas por realizar este trámite, incluso llegan a solicitarlo cuando la persona está en el hospital y ya no tiene sus facultades mentales.

"Más que decidir, como que hay un tabú de que sí hago un testamento es que ya me voy a morir, en lo personal me ha tocado platicar con 2 o 3 personas y les digo ´haz tu testamento ´y su respuesta siempre es la misma, es que todavía no me voy a morir, precisamente porque no te vas a morir, porque ya muerto no puedes hacer ningún testamento", dijo.

Y agregó: "Y sí nos toca de repente que llega la gente muy angustiada porque ya tiene un familiar en el hospital, muchas veces está en terapia intensiva, intubado, desgraciadamente ya no puede hablar y en ese momento ya no podemos hacer nada, entonces, es muy recomendable que se acerquen con nosotros".

El encargado del Colegio de Notarios de Reynosa explicó que en el mes de septiembre y octubre hubo poca demanda del trámite.