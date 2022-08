Su carrera no ha sido fácil

La cantante canadiense, Shania Twain, recordó las múltiples ocasiones en las que pensó que su carrera artística había llegado a su fin por diversas circunstancias. Una de ellas fue cuando pensó que había perdido la voz.

"Estaba montando a caballo cuando me picó una garrapata, que estaba infectada con la enfermedad de Lyme.

"Tuve todos los síntomas de la enfermedad mientras seguía el tratamiento; me recuperé, pero mi voz nunca volvió a ser la misma", explicó en su documental Shania Twain: Not Just a Girl.

ENFRENTA LA MUERTE

La muerte de su madre y su padrastro tras un accidente de coche cuando Twain tenía 22 años sería su primer punto de inflexión y su entonces incipiente carrera en la industria de la música.

"No sabía cantar y llevar tacones a la vez, tuve que aprender rápido", confesó.

La otra resurrección en la carrera de Shania llegaría después de su divorcio con Robert John "Mutt" Lange, con quien estuvo casada 14 años y con quien trabajó en los dos discos que la convirtieron en una estrella pop.

"Cuando perdí a "Mutt" fue como una muerte, el final definitivo de muchos aspectos de mi vida. Nunca superé la muerte de mis padres, así que pensaba: ´¿Cómo se supera esto?", dijo la cantante.

No sabía cantar y llevar tacones a la vez; tuve que aprender rápido". Shania Twain, Cantante

SE EMPODERA

Su último trabajo con su ex esposo sería el punto de inflexión para la intérprete de 56 años, de pasar de cantante country a estrella del pop internacional, donde forjaría su imagen de mujer empoderada.

Su segundo álbum, The Woman In Me, vendió en menos de seis meses, seis millones y medios de copias; el tercero, Come On Over, con 40 millones de copias, es el más vendido de la historia de una mujer.