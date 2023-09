Aseguran que Piqué no corrió a Lili Melgar, niñera de sus hijos

En la letra del tema se puede escuchar a la colombiana dedicar cada verso a Lili Melgar, quien era la niñera en Barcelona de sus dos hijos y a quien presuntamente el exfutbolista habría despedido después de que esta se enterara de su infidelidad con Clara Chía y se la comunicara a su entonces jefa.

"Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización", es la frase con la que inicia el tema y en la que la intérprete de "Acróstico" echaría de cabeza a su ex. Sin embargo, nueva información indica que en realidad Melgar no es la víctima en esta situación.

La periodista Lorena Vázquez, del programa español "Mamarazzis", reveló que Melgar no fue despedida injustamente, por el contrario, fue ella quien decidió abandonar España para irse con Shakira a Miami; esto de acuerdo con información que le proporcionaron algunos allegados al exfutbolista.

"Cuando Shakira y Gerard Piqué se separan, a Lili se le da la posibilidad de viajar a Miami, de seguir siendo la cuidadora de Milan y Sasha, y ella es la que decide marcharse", dijo Vázquez.

Por si fuera poco, la conductora aseguró que tras escuchar el tema, Piqué ha quedado completamente sorprendido, pues no se puede hablar de una indemnización cuando la boliviana sigue trabajando con la artista:

"Lo que ahora le sorprende a Gerard Piqué es que en esta canción se hable de una indemnización que no se le ha pagado porque es la propia Lili quien decide marcharse con Shakira, para seguir trabajando con los hijos de Shakira y al servicio de Shakira", agregó.

Familia de Lili Melgar apoyan versión de Shakira

Sin embargo, la familia de Melgar sigue firme con la versión del despido, y ahora es el esposo de la niñera quien rompió el silencio.

En entrevista para el programa boliviano "Telepaís", Marco Antonio Molina, detalló todo lo que vivió Lili con la familia Piqué Mebarak: "Hace mucho tiempo que ella trabaja con Shakira. Mi esposa, Liliana Melgar, pasó esta etapa con Gerard Piqué y, efectivamente, no le quiso pagar la indemnización", señaló.

Además, Molina también contó que su esposa trabaja con Shakira desde el 2015, cuando nació su segundo hijo Sasha y que fue una amistad en común quien le consiguió el empleo:

"Esto fue en el 2015, estábamos en Barcelona, yo me vine y ella se quedó, y una amistad le consiguió el trabajo", finalizó.