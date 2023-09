AMLO me pidió llevar a cabo el Plan C: Sheinbaum

OAXACA, Oax.

Su mitin se realizó en el auditorio Guelaguetza y en la firma del acuerdo participaron exmilitantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el excandidato a gobernador Eviel Pérez Magaña, y la diputada local Mariana Benítez Tiburcio; también resaltó la participación del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Christian Carreño.

Claudia Sheinbaum justificó la incorporación de expriistas a Morena bajo el argumento de que eso no significa que traicionen los principios de "no mentir, no robar y no traicionar"; además, recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también lo hizo cuando incorporó a un grupo de empresarios que habían hecho una campaña en su contra en la que lo señalaban como un "peligro para México".

"Convocó a mucha gente que no era del movimiento, incluso de otros partidos políticos y decidieron abandonar y conjuntarse con el movimiento, para aquellos que ya no fueran de acuerdo con lo que estaba pasando, fueran parte de la transformación", aseguró.

En su discurso, la oficialmente Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidata presidencial calificó las elecciones de 2024 como una "batalla fundamental", no sólo para que llegue una mujer a la Presidencia de la República, sino para que continúe la transformación de la pública del país.

"Que no haya marcha atrás, regresiones, que se defiendan los programas sociales, que nunca más el gobierno de México represente a unos cuantos; que el gobierno de México siempre represente al pueblo, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Porque queremos defender cada uno de los programas sociales del Presidente y que se profundice la Cuarta Transformación", apuntó.

Claudia Sheinbaum aseguró, además, que el presidente López Obrador le dio una tarea: llevar a cabo el "plan C".

Este plan, explicó, consiste en no sólo ganar la Presidencia de la República, sino también ganar la mayoría calificada en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados Federal, ganar todas las presidencias municipales y las gubernaturas en el estado, para que continúe la Cuarta Transformación.

El objetivo, dijo, es reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por el pueblo.

"Queremos que los ministros de la Suprema Corte sean electos por el pueblo de México y para que eso ocurra tenemos que cambiar la Constitución. Vale la pena la lucha que estamos haciendo. Nosotros luchamos desde hace años, y abrimos el movimiento, pero eso no significa traicionar nuestros principios, porque de lo contrario nos abandona el pueblo", declaró.