Ninel Conde es criticada por "fomentar" el maltrato animal

No es una sorpresa que "El bombón asesino" esté en boca de la opinión pública, pues han sido muchas las situaciones de su vida profesional y personal que la han puesto bajo el ojo del huracán, y aunque, en esta ocasión, no se trató de sus problemas legales con su expareja Giovanni Medina, ni de su aparición en algún show de televisión, sus seguidores no le perdonaron que posara a lado de un perrito con el pelaje teñido.

Este miércoles, la cantante y actriz subió una fotografía posando con su perrita Princess Bella, en las que las acompañaba un pequeño amigo canino; se trataba de nada más y nada menos que Zaza, un perrito Pomerania que, en las últimas semanas, saltó al estrellato de las redes sociales, luego de que una fotografía suya se volviera viral.

En la fotografía puede apreciarse como Zaza es un espectador más durante el encuentro entre Miami Heat y Chicago Bulls, dos equipos de basquetbol estadounidenses.

La fotografía de Zaza dio la vuelta al mundo, pero no precisamente por su encanto, sino porque era inevitable voltearlo a ver, ya que su pelaje estaba teñido de tal forma que se asemejaba a Pikachu, el personaje principal de "Pokemón", situación que no fue bien vista por las y los usuarios, debido a que aplicar químicos como los que contienen los tintes para el cabello podrían herir gravemente la piel de los animales.

Sin embargo, cuando Ninel se encontró con Zaza y su dueño le pareció una buena idea posar a lado del lomito y dar un paseo junto a ambos perritos, hecho que a sus seguidores no les cayó en gracia, pues han argumentado que la cantante no tuvo la sensibilidad suficiente para tener presente que, cuando un animal es sometido a este tipo de procedimientos, está expuesto a sufrir una serie de efectos secundarios que pueden ser irreversibles.

Hubo quienes le recordaron que este tipo de acciones están penadas en Estados Unidos como delito federal, las cuales han sido clasificadas como "crueldad animal".

El pelaje de Zaza que, de hecho, tiene su propia cuenta de Instagram, está teñido por un color amarillo chillante, toques de tinte rojo en sus mejillas para dar la impresión de que está sonrosado como el personaje animado, tinte negro en las orejas, y tinte café que fue aplicado en la parte baja de su espalda.

Luego de todas las críticas recibidas y de que el Centro de Protección y Adopción de Mascotas de Miami lo multara por 200 dólares, su dueño salió a aclarar la situación, asegurando que el tinte que aplica en Zaza es amigable con los animales, pues no cuenta con compuestos químicos que lo pudiesen dañar:

"El tinte que usa es orgánico, vegano, especialmente creado para los perros y no causa ningún tipo de problema. No les da alergia, no se enferman, no tiene químicos que lo puedan dañar".



Pero dicha justificación no ha frenado los malos comentarios hacia él, debido a que una experta en protección animal le hizo llegar un mensaje en el que asevera que ningún animal debe ser sometido a este tipo de procedimiento estético, pese a que haya sido con un producto que prometa protegerlo, pues, en realidad, el dueño de Zaza no cuenta con ninguna certeza de que el tinte cumpla con las propiedades que promete.