Encuentran muerto a Leandro De Niro, nieto de Robert De Niro, en NY

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con TMZ, que tuvo acceso a los reportes policiales, el cuerpo del joven de 19 años fue descubierto por uno de sus amigos, sentado en una silla y ya sin signos vitales. Tampoco se registraron signos de violencia ni ningún detalle que pudiera conducir a los motivos de su muerte.

Sin embargo, ha trascendido que el caso se está investigando como una probable sobredosis, ya que junto a Leandro también fueron encontrados restos de drogas.

El fallecimiento del adolescente fue confirmado por su madre, la también actriz Drena De Niro, a través de sus redes sociales, donde dedicó un desgarrador mensaje a la memoria de su hijo.

"Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir. Eras tan profundamente amado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado.", escribió.

Por su parte, De Niro también se expresó sobre el difícil momento por el que atraviesa su familia y mediante un comunicado de prensa, agradeció las muestras de cariño que ha recibido, pero pidió respeto.

"Estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo. Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar la pérdida de Leo".

Leandro apenas había iniciado su carrera en la pantalla grande; en 2018 formó parte de la película "A star is born", donde interpretó al hijo del mejor amigo de Bradley Cooper, y en ese mismo año apareció en "Cabaret Maxime".