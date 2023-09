Alexis Vega consideró el retiro debido a sus lesiones

GUADALAJARA, Jalisco.-El delantero de las Chivas, Alexis Vega, reveló que consideró retirarse del futbol a causa de las constantes lesiones que ha sufrido en la rodilla derecha.

Vega se encuentra en la concentración de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA, fue titular en el empate 2-2 contra Australia.

En la convocatoria anterior causó baja en el Tri en la Copa Oro 2023 por una lesión y regresó a Chivas para continuar su rehabilitación.

"Hasta por la cabeza me pasó, de tantas operaciones y dolores, ya no jugar futbol y eso pasó regresando de la Copa Oro porque mentalmente yo estaba muy mal", dijo Alexis Vega en entrevista con Azteca Deportes.

Sin embargo, sus cambios de hábitos en la alimentación y el trabajo de fortalecimiento de rodilla le han permitido evolucionar favorablemente en sus dolores.

"He estado bajando de peso, bajé de grasa. Empecé a trabajar doble sesión y en menos de un mes bajé 5 kilos y me siento bien. Normalmente cuando acababa el primer tiempo terminaba cansado y aguantaba 15 o 20 minutos más, pero ahorita terminé el partido muy bien y eso me tiene contento", agregó Alexis Vega.