Así su navidad: Su hogar es fiesta

Sentir nostalgia en Navidad no me parece malo, al contrario, creo que tiene que ver con añorar momentos lindos, pero la vida nos enseña que nada será siempre igual, que los años nos cambian y nos tenemos que adaptar. Disfrutemos estas fiestas con lo que hay, no con lo que quisiéramos tener. -Michael Bublé / Intérprete.

Por: Agencia Reforma

Diciembre 24, 2024 -

Navidad para Michael Bublé equivale a música, comilonas, baile, cocinar, juguetear y hablar y bromear en inglés, español, italiano y "spanglish".

Casado desde hace 13 años con la actriz e influencer argentina Luisana Lopilato, con quien procreó cuatro hijos, el canadiense, de 49 años, reflexiona sobre lo significativo de estas fechas y cómo ha cambiado su vida al alternar festejos en Vancouver y Buenos Aires las dos últimas y dos primeras semanas del año.

"En casa se habla español, se habla inglés y se habla un poco de ambos. Cada año es distinto, pero la dinámica es muy similar: un canadiense enloqueciendo en Argentina con tanto baile, fiesta y comida.

"Un canadiense enloqueciendo en Burnaby con invitados y familiares y con un montón de ganas de que no se acabe el día. Bueno, sí, porque los niños son ´exhaustivos´, se llevan toda mi energía, pero ¡ellos y yo somos la fiesta!", cuenta, en exclusiva, el cantautor.

VOZ NAVIDEÑA

Para estos días, Bublé, autonombrado "Miguel Burbuja", ya es un clásico entre la comunidad que busca canciones navideñas gracias a su disco Christmas (2011), el cual ha reeditado en tres ocasiones.

Hace unas semanas estrenó el sencillo "Maybe This Christmas", y hace un año presentó su versión de "Home" con Cher. En su playlist, él tiene los clásicos navideños de Mariah Carey, Wham!, Tom Petty y Tony Bennett, pero también los de Fito Páez y hasta de Plaza Sésamo.

"Me fascina la Navidad, más allá de los clichés de estar en familia, de que si nos queremos y nos amamos, creo que lo bonito es que podemos desconectarnos de la rutina diaria, y envío mis bendiciones y respetos para todos los que trabajan el 24 y 25 de diciembre, ¡les invito una margarita!", expresa el intérprete, quien también estrenó una versión de "Maybe This Christmas" con Carlos Rivera.

Bublé, uno de los artistas más taquilleros en concierto y ganador de cinco Grammy, cuenta que estos días vive un banquete bicultural en su hogar gracias a sus costumbres, pero no faltan retoques de otros países.

Sentir nostalgia en Navidad no me parece malo, al contrario, creo que tiene que ver con añorar momentos lindos, pero la vida nos enseña que nada será siempre igual, que los años nos cambian y nos tenemos que adaptar. Disfrutemos estas fiestas con lo que hay, no con lo que quisiéramos tener. -Michael Bublé / Intérprete

SU MENÚ

Combinan los tomates rellenos de atún, el asado, el matambre relleno y el lechón, tradicionales de Argentina, con los sándwiches de mermelada, el pavo y el fruit cake canadienses, así como el panettone italiano y los buñuelos mexicanos.

"Hay un poco de todo. Me gustan mucho los sándwiches del ´recalentado´ y hago mezcla de unos muy raros: les pongo pavo, mermelada y papas. En un sándwich se vale todo, ¿no?".

En Vancouver saben que Bublé, su esposa y sus hijos, Noah (11 años), Elias (8), Vida (6) y Cielo (2), residen en una de las mansiones más costosas de la región y que es posible toparse al cantante cuando sale a recoger el correo postal o cuando va a los partidos de hockey sobre hielo.

Coach de las dos temporadas más recientes de The Voice en Estados Unidos, el intérprete de "Haven´t Met You Yet" externó su deseo de seguir siendo un hombre saludable y de mantener las bendiciones actuales.

AGRADECIDO CON DIOS

"Sé que soy un hombre privilegiado y se lo agradezco profundamente a Dios y a mis padres, que siempre me apoyaron en todo. La guía de los mayores siempre ha sido vital para mi pulsación cotidiana, para no morirme en el intento.