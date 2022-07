Tras amenazas de Toñita, Myriam la llama "rupestre"

"Yo ya procedí de manera legal con una denuncia y una orden de restricción que ella ya lo debe de saber o lo va a saber en su momento", dijo Montemayor a medios.

Myriam dijo que Toñita es una persona "rupestre".

"Cuando una persona no tiene argumentos, no es civilizada, es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas. Obviamente, ese tipo de cosas lo dice la gente que es aficionada, no lo dice un profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio.

Yo dije que no voy a hablar de este tema porque es alimentar. Las amenazas se tratan en otra instancia, no en los medios", explicó la cantante.

Myriam señaló que Toñita solo quiere llamar la atención, ya que constantemente está hablando de otros de sus compañeros de "La Academia".