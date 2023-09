Arrasan las mujeres

Nueva Jersey, EU

Los premios MTV a los Videos Musicales (VMA por sus siglas en inglés) ofrecieron muchas sorpresas ayer martes en sus momentos iniciales, al presentar el primer premio al Mejor Vídeo pop, que fue para Taylor Swift, durante la ceremonia realizada en Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

La estrella regresó al escenario más tarde en la primera hora del programa para recoger el trofeo de canción del año por "Anti-Hero".

Shakira recibió el premio Video Vanguard e interpretó un increíble popurrí bilingüe de sus décadas de éxitos con temas como "She Wolf", su colaboración con Rauw Alejandro "Te felicito", la viral "Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53" con Bizarrap entre ellos, en un número presentado por su colaborador de "Hips Don´t Lie", Wyclef Jean.

"MTV, gracias por ser una parte tan importante de mi carrera desde que tenía apenas 18 años", dijo Shakira. "Mis fans que siempre, siempre me apoyan en las buenas y en las malas. Muchas gracias por ser mi ejército y ayudarme a pelear todas mis batallas.

Esto es para ustedes, mi gente, mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país. Gracias por inspirarme y por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante; los quiero muchísimo", dijo Shakira en español al final de su discurso de agradecimiento, en el que habló principalmente en inglés y también dedicó palabras a sus seres queridos.

Más tarde, la estrella brasileña Anitta ganó por segundo año consecutivo en la categoría de Mejor Video de música latina.

Karol G presentó "Oki Doki" y "Tá OK (remix)" acompañada de bailarines con trajes rosados. Peso Pluma se concentró en una sola canción con "Lady Gaga", que entonó con una chamarra negra y lentes oscuros, rodeado de músicos, igualmente de negro.

Cardi B y Megan Thee Stallion dieron vida a "Bongos" con una gran coreografía; Demi Lovato interpretó un popurrí de sus mayores éxitos con rock: "Heartattack", "Sorry Not Sorry" y "Cool for the Summer" antes de que Stray Kids recibiera el premio al mejor K-pop.

Doja Cat interpretó un popurrí de nuevas canciones de su próximo álbum, "Scarlet" incluyendo "Attention, "Paint the Two Red" y "Demons", rodeada de bailarines pintados de rojo.