'Mujer Maravilla 3' no está en desarrollo en DC

GUADALAJARA, Jalisco-Pese a las recientes afirmaciones de Gal Gadot sobre que regresaría a DC con Mujer Maravilla 3, parece que las aguas no están tan claras como se pensaba. Variety compartió información que arroja dudas sobre el futuro de la saga de superhéroes.

De acuerdo con el informe, los co-CEOs de DC, Peter Safran y James Gunn, no tienen en mente una nueva película de la Mujer Maravilla en su lista de proyectos. Aunque Gadot tomó el papel de la princesa Amazona Diana en la exitosa película de 2017 dirigida por Patty Jenkins, así como en su secuela Mujer Maravilla 1984, parece que las circunstancias no están a favor de la producción de una tercera entrega.

A pesar de las recaudaciones millonarias y el impacto global de estas películas, la última tuvo una recepción más fría que la primera y no logró recuperar su inversión, en parte debido a los desafíos impuestos por la pandemia.

En una entrevista del 3 de agosto con ComicBook.com, Gadot expresó su amor por el papel de Mujer Maravilla y compartió que tanto James Gunn como Peter Safran le dieron esperanzas sobre la realización de una tercera película.

"Amo interpretar a Wonder Woman. Está muy cerca y es querido en mi corazón. Según lo que escuché de James y de Peter, vamos a desarrollar juntos una Mujer Maravilla 3", dijo.

Sin embargo, parece que las afirmaciones de Gadot no se alinean con los planes actuales del estudio. La fuente de Variety dice que nunca hubo una discusión definitiva con Safran, Gunn y Gadot sobre avanzar con otra Mujer Maravilla.

Jenkins y Gadot estaban trabajando en el desarrollo de la tercera película antes de que Gunn y Safran tomaran el control de DC en octubre de 2022. Jenkins habló en diciembre del año pasado sobre la pausa en Mujer Maravilla 3 para aclarar que nunca se apartó del proyecto, atribuyendo su salida a decisiones del estudio.

"Nunca me retiré. Estaba dispuesta a considerar cualquier cosa que se me pidiera. Entendí que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento. Obviamente, DC está pasando por cambios que tienen que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento", compartió Jenkins en redes sociales.

También se suponía que Gal Gadot protagonizaría una cinta sobre Cleopatra para Warner Bros. bajo la dirección de Jenkins, pero la directora de Monster se retiró del proyecto en 2021.

Otros roles próximos incluyen interpretar a la Reina Malvada en el musical Blancanieves del director Marc Webb para Disney, y el papel principal en el thriller de espionaje Agente Stone de Netflix, que se estrenará este viernes en la plataforma de streaming.

Una presentación de DC en enero a cargo de Safran y Gunn no incluyó menciones de otra película de Mujer Maravilla, aunque aún está planificada una serie precuela llamada Paradise Lost. Está prevista para Max y ha sido descrita como una historia de origen al estilo de Juego de Tronos sobre la isla de Themyscira antes de que naciera la Mujer Maravilla.