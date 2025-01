Arremete Millie Bobby Brown contra comentarios por su físico

Por: Agencia Reforma

Enero 03, 2025 - 09:04 p.m.

La actriz Millie Bobby Brown inició el nuevo año desestimando las críticas sobre su apariencia física, ya que, luego de publicar una selfie en Instagram, la protagonista de Stranger Things recibió comentarios negativos sobre su aspecto "mayor", informó People.

"Las mujeres crecen! No me arrepiento de ello", respondió Brown a través de sus historias de Instagram, por lo que sus fans no tardaron en salir en su defensa, resaltando que es natural que la actriz haya cambiado a lo largo de los años y que es injusto juzgarla por su apariencia.

Para celebrar el fin de año, Brown también compartió con sus seguidores una serie de fotos inéditas de su boda con Jake Bongiovi, hijo del famoso rockero Jon Bon Jovi.

Asimismo, la pareja, que se casó en secreto en mayo de 2024, disfrutó de una segunda celebración en Italia, donde lució cuatro impresionantes vestidos de novia.

"El año de la señora Bongiovi", escribió Brown en sus redes sociales, destacando su felicidad y agradecimiento por este nuevo capítulo en su vida.

Cabe agregar que fuentes cercanas a la pareja aseguran que ambos están viviendo un momento "mágico" y que disfrutan al máximo de su matrimonio.