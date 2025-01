Se rumora divorcio

Barack y Michelle Obama podrían estar atravesando por un mal momento en su relación, pues abundan rumores sobre un divorcio, después de 30 años juntos y un supuesto romance del ex presidente con la actriz Jennifer Aniston.

Las alarmas se encendieron cuando la ex primera dama se negó a aparecer en la toma de posesión de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, sin ofrecer una excusa, aunque algunas fuentes argumentaron que su ausencia se trataba de una declaración política.

Días antes, la también escritora, de 61 años, faltó al funeral del ex mandatario Jimmy Carter, argumentando "conflictos de agenda", lo que generó controversia.

FOCO DE ATENCIÓN

El estado civil de los Obama se ha vuelto foco de atención, pues el divorcio sería inminente, según Meghan McCain, periodista que ha trabajado para Fox News y ABC.

"He estado escuchando rumores por parte de personas respetables de que los Obama se están divorciando. No me refiero a TMZ. No me refiero a Perez Hilton. Me refiero a periodistas muy serios que me han dicho que están escuchando que los rumores de divorcio de los Obama son ciertos", dijo McCain en un podcast de la reportera Tara Palmieri.

La misma Palmieri alimentó la información revelando que durante mucho tiempo es un secreto a voces que los Obama viven separados.

En octubre pasado, Aniston desmintió las afirmaciones de una revista de chismes estadounidense de que ella y Barack estaban en una relación.

De acuerdo con la estrella de Friends, sólo coincidió con el ex mandatario en una ocasión y dijo que era más cercana a Michelle.

"Esto es completamente falso. No hay absolutamente nada entre nosotros, y siento un gran respeto por la familia Obama", dijo la actriz de The Morning Show.

TRATA DE FRENAR TODO

Barack intentó frenar los rumores con un mensaje en redes sociales, cuando compartió una publicación dedicada a su esposa por su cumpleaños el pasado 17 de enero.

En la instantánea, la pareja, que se conoció en 1989 cuando ambos trabajaban en un bufete de abogados en Chicago, para luego casarse en 1992, disfrutaban lo que parecía ser una cena romántica con las manos entrelazadas.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida, Michelle Obama", escribió.

A lo largo de 33 años de compartir la vida, con dos hijas, Malia y Sasha, los Obama se han sincerado sobre sus luchas matrimoniales.

LE FALTÓ TIEMPO

En algún momento Michelle confesó resentimiento por tener que poner su carrera en pausa para ser madre, mientras Barack seguía prosperando en la política hasta llegar a ser Presidente en 2009.

Explicó que las tensiones crecieron durante su estancia en la Casa Blanca, debido a la presión que conllevaba hacer todo bien, así como el enfoque de su esposo en su trabajo en lugar de su familia.

En una entrevista para el podcast The Breakfast Club, Barack se abrió sobre su matrimonio y explicó que nunca permitieron que sus discusiones se volvieran demasiado desagradables, dejando en claro que, incluso cuando peleaban, él nunca consideró el divorcio.

"Michelle es una mujer extraordinaria. Aunque a veces me vuelve loca, nunca pensé que hubiera alguien con quien preferiría estar", recalcó.

Michelle es una mujer extraordinaria. Aunque a veces me vuelve loca, nunca pensé que hubiera alguien con quien preferiría estar. - Barack obama / Ex presidente.