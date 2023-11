Michael J. Fox casi pierde la mano por una infección

CIUDAD DE MÉXICO.-Michael J. Fox dijo en una entrevista, para la revista Town & Country, que en una ocasión tuvo una lesión grave en todo el brazo, por lo que una infección casi provoca que pierda la mano entera.

"Mi mano se infectó y casi la pierdo. Fue un tsunami de desgracia", dijo sobre esa ocasión en la que se rompió el brazo y todo devino en una infección.

El actor estadounidense también mencionó lo peligroso que resulta el Parkinson, enfermedad con la que vive, pues varias veces fue razón de caídas fuertes, por lo que aclaró que si bien la enfermedad no era directamente una causa de muerte, si es demasiado riesgosa.

"Las caídas son una gran causa de muerte en el Parkinson. Caerse, aspirar comida o contraer neumonía. Son todas estas formas sutiles que te afectan. No mueres de Parkinson; mueres con Parkinson. Así que he estado pensando en eso y no voy a cumplir 80. No voy a cumplir 80", expresó.

Sin embargo, el histrión compartió no sentirse aterrado por la idea de morir, pues aunque mencionó que no le agrada la posibilidad, tampoco se siente agobiado por esta.

"Un día me quedaré sin gasolina. Un día simplemente diré: 'Hoy no sucederá', No voy a salir hoy. Si eso pasa, me lo permitiré", compartió el actor durante la entrevista.

"Tengo 62 años, si falleciera mañana, sería prematuro. Pero no sería algo inaudito. Así que no, no tengo miedo de eso", agregó.