Michael Bublé: La familia su prioridad

Ciudad de México.- Michael Bublé se sinceró sobre el cáncer que padece su hijo Noah y como éste hecho cambió por completo su manera de ver la vida, afirmando que "jamás volverá a sentirse despreocupado", dijo recientemente en el podcast El Diario del CEO, del empresario británico Steven Bartlett.

Noah Bublé, de 10 años, fue diagnosticado con hepatoblastoma (cáncer en el hígado) en 2016, por lo que ha recibido quimioterapias y las mejores atenciones médicas desde una temprana edad.





A UN LADO SU CARRERA

El cantante canadiense explicó que esta situación cambió por completo su manera de ver la vida y convirtió a su hijo en su única prioridad, por lo que tomó la decisión de dejar de lado su carrera artística para enfocarse en lo que resulta más importante para él.

"El diagnóstico de cáncer de mi hijo sacudió mi mundo. Quité una venda que cubría mis ojos. No quiero profundizar tanto en ello, pero no me creí preparado para esto. Fue un golpe en mi realidad, y por ello nunca volveré a estar despreocupado en mi vida, y eso está bien para mi.

"Es un privilegio para mí existir. El dolor, el miedo y el sufrimiento que acompañan a ese tipo de situaciones son parte de la vida. Cuando sucedió, estaba atravesando una crisis. No creo que tuviera claras mis prioridades, pero mi familia siempre fue un amor", dijo.

Michael Bublé antepone a su hijo.





LA FAMA ES CEGADORA

Bublé, de 48 años, reveló que la enfermedad de su hijo lo hizo abrir los ojos, exponiendo que antes del cáncer de su hijo, él se sentía pleno desde la posición en la que estaba en el ámbito profesional, sin embargo, las circunstancias actuales le mostraron la cortina de humo cegadora que era su fama.

"No creo jamás haber sido un tipo terrible, pero eran distracciones: mi carrera, la ambición... ¿Cómo pude convertirme en alguien así de errado?, ¿El más grande y el mejor?. Sólo era más ego y más poder. Es como si la vida hubiera sido como una cortina frente a mí, como un filtro y en el momento en que dijeron ´esto es lo que está pasando´, la realidad me golpeó, el filtro desapareció, de un momento a otro", añadió.





AGRADECE APOYO DE SU ESPOSA

El intérprete de "It´s a Beautiful Day" también comentó durante el podcast que está buscando un camino mejor en la vida, por lo que ha prometido dar lo mejor de sí mismo para superar cualquier situación, además de agradecerle a su esposa por el apoyo que le ha brindado.

"Dije ´está bien, esto es todo, esto es la vida, esto es lo importante´. No es que lo hubiera pensado no lo hice, pues no hubo tiempo para procesarlo. Recuerdo que cerré los ojos y me dije a mí mismo ´si salimos de esto, viviré una vida diferente, una vida mejor´. Y lo hice, me hice esa promesa en ese instante.

"Quiero ser más amable, quiero ser más empático, no quiero que ese ego y ese falso yo se apoderen de mí. Quiero darme cuenta de la suerte que tengo. Soy un hombre afortunado, mira a mi esposa, ¿cómo pasó?, ¿Cómo logré que este ser humano tan increíble, que es el mejor de todos nosotros, me guiara y me ayudará a superar estas cosas?", declaró.

Bublé dio a conocer, en octubre de este año, que se retiraría de los conciertos y las giras para poder dedicarse por completo a su familia.