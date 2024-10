Amiga de Carlos III

En sus nuevas memorias, Melania Trump reveló que mantiene una amistad por correspondencia con el Rey Carlos III, quien se convirtió en monarca tras la muerte de su madre, la Reina Isabel II, en 2022.

Según la ex primera dama de Estados Unidos, ella y su esposo, Donald Trump, han intercambiado cartas con el soberano británico desde su ascenso al trono.

Melania, de 54 años, detalló que durante una visita a Reino Unido, en junio de 2019, tanto ella como su marido fueron recibidos con gran hospitalidad por la Reina Isabel II y su familia.

En la ocasión, extendieron una invitación a la monarca para que visitará Estados Unidos; sin embargo, no pudo concretarse debido al fallecimiento de Isabel II en 2022.

EN CONTACTO

"Su Majestad no pudo volver a visitarnos antes de su muerte en 2022, pero nuestra amistad con la Familia Real continúa e intercambiamos cartas con el Rey Carlos hasta el día de hoy", escribió, según un extracto publicado por The New York Times.

En el libro, Melania también recordó un momento significativo del banquete de estado de 2019, donde se reencontró con Carlos, quien por ese entonces aún era Príncipe de Gales. La exprimera dama detalló cómo conversaron sobre su profundo compromiso con la conservación ambiental, un tema cercano al corazón del ahora monarca.

"El banquete de Estado de la noche fue un evento formal y elegante. Me senté al lado del Príncipe Carlos y fue un absoluto placer volver a conectarme con él", recordó.

PENDIENTE DEL MANDATARIO

El intercambio de cartas entre el expresidente Donald Trump y Carlos III también fue destacado en otros informes, como el de The Independent, el cual indicó que en julio de 2023 el monarca envió una carta de apoyo al exmandatario tras su intento de asesinato en Pensilvania.

Donald Trump, por su parte, comentó en pasadas entrevistas, que la Reina Isabel II le había comentado que fue su "presidente favorito".

"Pasamos horas juntos en una cena de Estado. Era una mujer fantástica... Escuché que yo era su presidente favorito, y ustedes también lo han escuchado. Ella se lo decía a mucha gente", dijo al medio Daily Mail.

Trump, quien se presenta nuevamente como candidato republicano para las elecciones de 2024, sigue siendo una figura polémica en la política estadounidense, pero su vínculo con la familia real parece mantenerse cordial, al menos en el ámbito de la correspondencia.