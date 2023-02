Cantará su historia

A sí como le piden que se presente en las audiciones ("Hola, soy Mauricio Martínez, mido 1.80 y vivo en Nueva York) fue como el actor decidió el nombre y concepto de su show musical de este año.

5´11, Based in NYC (mido 1.80, radicado en NY) es el nombre del recital que dará el 5 de marzo con piezas de teatro que el regiomontano ha cantado para audiciones en La Gran Manzana.

DE FORMA VIRTUAL

La historia se sustenta en que Martínez ha hecho un montón de pruebas para distintos montajes, pero no en todos ha quedado, y los usará como pretexto para el espectáculo que también se transmitirá de forma virtual.

"En unas obras no me quedé, en otras sí. Y en otras, a la segunda, como en On Your Feet, así fue que a la primera no me quedé, y tuvo que pasar un año en que me volvieron a llamar.

"Hay obras en las que sí me he quedado, pero luego cerraron, como Evita, que iba a hacer en Londres, y pues me saco la espinita de cantar las obras del Che en este show", detalló Mau en entrevista desde su departamento neoyorquino.

SU EXPERIENCIA TEATRAL

A varios años de residir en la popular ciudad estadounidense, el cantante, actor y productor de 44 años afirmó que las experiencias en audiciones le han dado formación y entendimiento de la industria teatral.

"He hecho castings que con una sola vez, o te vuelven a citar, o es por zoom. Aquí todavía hay muchos lineamientos que previenen que se hagan en vivo. Y creo que ya les gustó".

Integrante del elenco de las teleseries Señora Acero y El Vato, y conocido en el ambiente teatral por su participación en La Bella y La Bestia y Fiebre del Sábado por la Noche, Martínez se declaró entusiasmado por este proyecto.

LA CINTA, EN MARZO

La cita es el primer domingo de marzo a las 18:00 horas, tiempo de CDMX, en el espectáculo en dirigido por Robbie Rozelle, con dirección musical de Brian J. Nash y con Alexis Michelle como invitada especial.

"Tenía que tener historia, y la escribí yo junto con Robbie, que es un extraordinario talento.

"No salgo a cantar nomás por cantar, eso nunca se me ha dado; tengo que tener una historia qué contar, que vean un montaje, una historia. Más que un concierto, es como un minimusical", especificó.

POR STREAMING