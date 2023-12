Matthew Perry conseguía drogas con app de citas

Ciudad de México

El actor Matthew Perry, quien falleció a mediados de octubre por una sobredosis de ketamina (droga alucinógena con propiedades analgésicas), "nunca estuvo limpio" y usaba una app de citas para conseguir drogas.

Según Daily Mail, el actor estadounidense supuestamente utilizó la aplicación Raya, mediante la cual quedaba de verse con jóvenes, con el fin de que estas le suministrarán medicamentos como Oxycontin (opioide altamente adictivo, usado para disminuir dolores moderados y graves).

De acuerdo con una fuente, la estrella de Friends utilizaba las presuntas salidas románticas como coartada, pues era vigilada por un grupo de enfermeras y médicos las 24 horas.

NUNCA ESTUVO SOBRIO

"Él conocía chicas en aplicaciones de citas y las invitaba a salir. Había una gran cantidad de jóvenes de entre 21 y 25 años que conocería en Raya. Sus citas traerían drogas con ellas. Era principalmente Oxycontin. También conseguía drogas ilícitas de antiguas novias, parecía haber una especie de red".

El informante también aclaró que Perry convencía a las jóvenes de que no estaban haciendo nada malo al proporcionarle el medicamento.

La fuente explicó que en realidad el actor siempre estuvo envuelto en un ciclo de continua adicción, por lo que mintió en su libro ("Amigos, Amantes y Aquello tan Terrible") al decir que estaba "limpio" desde 2022.

"Matthew nunca pudo mantener ningún tipo de sobriedad a largo plazo, por lo que todo lo que has leído en sus memorias está mal; él no estaba sobrio y no pudo mantenerlo", declaró.