Foto, IA y tequila: Helders de Arctic Monkeys se sincera

CIUDAD DE MÉXICO.-Los fans de Arctic Monkeys reconocen el trabajo de Matt Helders en la batería de la banda, pero algunos desconocen que su talento también ha quedado plasmado en el arte de los discos de la banda.

Helders confesó, durante un conversatorio a cargo de Federico Arias, periodista musical y locutor de Reactor 105.7, que además de la mùsica la fotografía es otra de sus pasiones, lo que ha hecho que siempre cargue con su cámara Leica M6.

"Siempre que estamos de gira tomó las fotografías. Suelo capturar las situaciones cotidianas y describir lo que veo de una manera misteriosa", dijo Helders.

Y para muestra de su trabajo con la lente solo hay que revisar la portada de su séptimo disco de estudio, The Car, que contine material captado por él.

"La parte que probablemente más me gusta de la fotografía es estar atrás, tanto como fotógrafo como baterista. Estar detrás es mi lugar seguro. Como fotógrafo me siento inspirado por la música y viceversa", compartió.

Su trabajo como creador de imágenes va tan en serio que incluso tiene planes de crear su propia galería en la que muestre sus gráficas, cuya curaduría correría también por su cuenta.

A un día de que se presentara con Arctic Monkeys en el primer concierto en el Foro Sol de la CDMX, el músico compartió que seguí procesando la experiencia de presentarse ante 65 mil fanáticos.

"En Arctic Monkeys no planeamos, simplemente a dejemos que pase el tiempo y ocurran muchas cosas. Entonces no hacemos muchos planes a futuro, pero disfrutamos", dijo Helders, quien compartió que incluyó dos tequila como parte de su ritual previo a salir a escena.

No se siente atacado por la IA

Aunque la inteligencia artificial es un tema que está en voga, Matt Helders considera que Arctic Monkeys aún no la ve como un instrumento necesario para realizar su música.

"De momento no me siento tanto tan atacado por la inteligencia artificial, pero aunque están las herramientas como Arctic Monkeys no nos sentimos atraídos por ellas.

"El hecho de gastar muchos años haciendo música ha sido muy diferente mi evolución a cómo era en los noventa a la actualidad. Disfruto mucho ser músico, es un esfuerzo personal dejar de ser un adolescente y disfruto día a día", aseguró.