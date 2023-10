Galilea Montijo investiga cómo puede ser mamá a los 50

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo ama ser mamá y desearía volver a vivir esta experiencia después de 11 años, edad que tiene Mateo, el hijo que tuvo con su exesposo, el político Fernando Reina; la conductora de 50 años comentó en el programa "Hoy" que ella está investigando el tema de cómo ser mamá cuando los óvulos "ya no sirven".

En el matutino de Televisa abordaron el tema de la maternidad al anunciar que la cantante Noelia, de 44 años, debutará como madre junto a su esposo Jorge Reynoso a través de un vientre de alquiler, pues sus óvulos están congelados y pronto podrá disfrutar de tener su bebé entre sus brazos.

Montijo reconoció en el matutino que muchas personas no están de acuerdo con las alternativas que existen para tener un bebé más allá de la tradicional, sin embargo hay muchas opciones y ella se ha dado la tarea de averiguar de qué se trata.

Galilea investiga cómo puede convertirse en mamá a los 50 años, en una charla durante el programa "Hoy", explicó las dos principales opciones que tiene una mujer para poder ser mamá más allá de la manera tradicional.

"Cuando rentas un vientre si tienes óvulos congelados, si ya te pasó la edad, pero lograste congelar tus óvulos a una edad de los 30 a 35 o 40, cuando tus óvulos son los más fértiles, te los congelan. Cuando rentas un vientre agarras del laboratorio tu óvulo, el esperma de tu pareja, lo fecundan en un vientre que tú estás rentando. No es tan fácil, hay un tratamiento que debes de llevar".

Admitió que sus óvulos "ya no sirven" porque lo que en su caso deberá pensar en una opción que se adapte a su necesidad, por ejemplo, recurrir a un familiar.

"Hay otra manera, cuando tú como mujer ya no sirven tus óvulos, luego les doy una clase. Les digo porque yo estoy en el tema, estoy investigando el tema, porque yo ya no puedo, mis óvulos ya no sirven, pero podría pedirle a una prima o a una hermana, hay mucho tema", precisó.

Montijo, que tras su divorcio estrenó romance con el modelo Isaac Moreno, se encuentra muy feliz disfrutando de su amor, ha sido captada en varios sitios con su novio, y en redes, fans la felicitan por disfrutar de la vida.