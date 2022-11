Marvel Studios ya tiene su Wonder Man: Yahya Abdul-Mateen II

Según Variety, el actor estadounidense, conocido por su papel de Cadillac en la serie The Get Down, se unirá a la serie de Disney+, "Wonder Man", como Simon Williams, quien se transforma en el superhéroe titular.

Wonder Man el tercer personaje importante de cómic de Abdul-Mateen, después de interpretar al villano Black Manta en Aquaman (2018) de 2018 y al Dr. Manhattan en la serie de HBO de 2019 Watchmen, por la que ganó un Emmy.

Creado por el escritor Stan Lee y los artistas Don Heck y Jack Kirby, Wonder Man fue presentado por Marvel Comics en 1964 a través de The Avengers No. 9. El personaje inicialmente era un villano y solo aparecía esporádicamente a principios de la era Marvel, pero fue reconcebido como héroe (y vengador) a finales de la década de 1970.

Sus superpoderes, que son fuerza sobrehumana, velocidad, resistencia, reflejos y agilidad, los ganó con base en iones, mientras trabajaba con el villano Baron Zemo.

En la década de 1980, el personaje conocido como Simon Williams, fue miembro fundador de los Vengadores de la Costa Oeste con sede en Los Ángeles y, con un look que incluía un jersey de cuello alto, una chaqueta roja y gafas de sol, se convirtió en una celebridad gracias a su trabajo diario como actor y doble.

El personaje también desarrolló fuertes lazos con los personajes clásicos mundialmente conocidos Visión y Wanda/Bruja Escarlata. Wonder Man incluso desarrolló sentimientos por Wanda, después de que Visión fuera desmantelado.

La serie de acción en vivo Wonder Man se anunció por primera vez en junio, con el director de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, Destin Daniel Cretton, y el coproductor de Hawkeye, Andrew Guest, anunciando su participación. Cretton dirigirá y producirá ejecutivamente, con Guest como guionista principal.

Como se anunció anteriormente, el programa verá el regreso del ganador del Oscar, Trevor Slattery, interpretado por Ben Kingsley, el supervillano convertido en un buen tipo, también conocido como El Mandarín, que apareció en Iron Man 3 y Shang-Chi.

Yahya Abdul-Mateen II repetirá su papel de Black Manta en Aquaman 2, cuyo estreno está programado para la Navidad de 2023.