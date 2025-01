No pretendo suplir a mi hijo: Maribel Guardia

Maribel Guardia tendrá de manera temporal a su nieto José Julián en su casa durante 10 días, dio a conocer la actriz que así lo determinó la Fiscalía capitalina, mientras se lleva a cabo la investigación sobre la demanda que interpuso en contra de su nueva Imelda Tuñón.

"Los especialistas en este tipo de investigaciones, al terminar de analizar a todas las partes, nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal (por 10 días conmigo), solo mientras se lleva a cabo la investigación.

"No se me ha concedido la guarda y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí: Él necesita una madre sana y plena de sus facultades. De más está decir que no pretendo suplir a mi hijo, su pérdida es irremediable y su ausencia permanente. Pero si es mi obligación cuidar el interés de mi nieto", dio a conocer a través de un comunicado que posteó en redes.

La resolución se dio luego de que ayer el menor, hijo de Tuñón y el fallecido Julián Figueroa, permaneció en las instalaciones de la Fiscalía desde la tarde y fue entregado a su familia paterna al filo de las cinco de la mañana.

"Ayer fue un día de muchas emociones. Después de presentarme en la tarde ante las autoridades (La Fiscalía de defensa de los niños y el DIF), terminamos a las cinco de la mañana de hoy.

"Por razones obvias, permanecimos en un recinto distinto a la familia materna de mi nieto. Por el momento la autoridad ha determinado que el ambiente más idóneo para el menor es con su abuelita, en la casa que habita felizmente desde que nació, en un entorno familiar. En este camino dejaremos la solución en manos de Dios y de las autoridades correspondientes, respetando su criterio, siempre en pro del bienestar mayor de mi nieto", continuó.

Aunque no ha trascendido el motivo por el que Guardia interpuso una demanda en contra de su nuera, ha trascendido que es por el presunto debido a descuidos del niño y problemas con el consumo de alcohol y drogas por parte de Tuñón.

"Si me ven evitando dar entrevistas, es porque no es sano para el menor, además de estar impedida legalmente para no entorpecer el desarrollo de la investigación", aclaró Guardia.

Cerró su mensaje con un mensaje para Imelda, a quien pide que encuentre pronta recuperación para que el niño pueda regresar con ella en condiciones óptimas.

A Dios pido que su mamá se esfuerce en recuperarse y que cuando eso suceda, el niño pueda regresar con ella en condiciones aptas para su sano desarrollo. Seré la más feliz de que eso suceda. Mientras tanto, en mi casa el niño permanecerá lleno de amor y cuidados de mi propia mano y asumo esta responsabilidad como ha sido desde el día que nació mi nieto.

Gracias a todo el público con tantas palabras hermosas para mi nieto. Gracias a los medios por permitirme siempre hablar con todos ustedes.