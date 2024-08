Mariana Echeverría abandona la CDMX tras salir de "LCDLF"

Mariana Echeverría, quien se convirtió en la cuarta eliminada de "La Casa de los Famosos México" (LCDLF), enfrentó una realidad muy diferente a la que vivía dentro del show televisivo. Sus acciones en el programa generaron fuertes críticas tanto de internautas como de algunas figuras de la industria del entretenimiento, por lo que ahora se quiere mantener alejada del caos.

Una vez fuera del programa y con acceso a su teléfono, Mariana compartió a través de una historia en Instagram que planeaba abandonar la Ciudad de México. "La próxima semana me voy a León. Me olvido de todo esto", comentó Echeverría, visiblemente agotada tras la polémica.

La presentadora de televisión también aprovechó para expresar su gratitud hacia amigos y familiares que le enviaron muestras de afecto. "Agradezco a la gente que me conoce en un ámbito normal, no en un reality que no define a las personas", afirmó.

Mariana reconoció que no supo jugar bien sus cartas dentro del programa y expresó que desea que gane el mejor, ya que no apostaba por ninguno de los famosos que aún permanecen en el reality. Explicó que ya le habían advertido que LCDLF se alimentaba del hate, algo que ella "comprobó" y que no desea seguir alimentando. "Solo contestaré mensajes de amor. Voy a seguir con mi buena vibra", mencionó, indicando que probablemente no participará en las próximas galas.

¿Por qué eligió León? Mariana ya había vivido en León, Guanajuato, durante algún tiempo, ya que su esposo, el portero Óscar Jiménez, fue contratado por un equipo de la ciudad. Se habían mudado unas semanas antes del inicio de LCDLF México, junto con su hijo.