Arma una gran fiesta

EL MAÑANA| McAllen, Tx

El público de ambas fronteras disfrutó del concierto de María José que llegó al McAllen Performing Arts Center, como parte del arranque de su gira 2023 por EU, logrando un lleno total este sábado pasado.

A las 20:30 horas inició el espectáculo en medio de una gran ovación. María José, acompañada de músicos en vivo, arrancó con "Las que se ponen bien la falda".

Y a la apertura le siguieron éxitos como "Este hombre no se toca", "Adelante corazón" y "Frente a frente", con el que hizo gala de su potente voz.

Una cascada de temas inundó el escenario, escuchándose "Solo el amor lástima así", "Hábito de ti", "Evidencias", "Habla ahora", "Derroche","Te besé", "Ya no me acuerdo más de ti", "Lo que tenías conmigo" y "Me equivoqué".

La cantante se mostró sencilla con sus fans y tomó una videollamada, subió a una mini fan al escenario y se tomó foto con muchos.

La noche continuó con "Un nuevo amor", "Él era perfecto", "El amor coloca", "Ya sabes a mí", "Amor, amor" y "No soy una señora", y con "Prefiero ser su amante", cerró el show de 90 minutos.

Adamary Ortiz y Alondra Borjón.

Cacy Luna, Patty Martínez, Ana Garza, Karen Valencia y Marcela Guerra.

Paulina Salinas y Fabiola Alejandro.

Lili, Erika y Tara Salza, junto a Ahtsiri Amaya.

Gisela Torres y Diana Cisneros.

Claudia y Cassandra Vera.

Leticia Hagert, Paulo y Mila Harden-Cooper, junto a Denna Cárdenas.

Lily Vélazquez, Patricia Amador, Gloria Alfaro, Alicia y Aurora Morales.

Fernanda Limón y Sonia Flores.