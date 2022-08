Fue abusado de niño

Marcus Mumford, líder de la banda de rock Mumford & Sons, reconoció en una entrevista para la revista GQ que fue víctima de abuso sexual infantil.

"Al igual que mucha gente, y estoy aprendiendo más y más sobre esto a medida que avanzamos, y lo juego con la gente: fui abusado sexualmente cuando era niño", dijo el músico y compositor. "No por familia y no en la iglesia, lo que podrían suponer algunas personas. No se lo había contado a nadie en 30 años".