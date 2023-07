La hija de Marco Antonio Solís tiene el jean más chic

Marco Antonio Solís, "El Buki, es sin duda uno de los cantantes y compositores más talentosos y exitosos de todo el territorio mexicano, pero lo cierto es que, poco a poco, sus hijas comienzan a adquirir cierta atención mediática en sus redes sociales, como ocurre por ejemplo con una en particular.

Se trata de Alison Solís, la mayor de su matrimonio con Cristy Solís, que en su cuenta de Instagram, donde posee más de 196 mil seguidores, maravilló a todos con sus más ocurrentes poses y también con algunos mensajes de autoayuda, que pueden servir a diversas personas que atraviesan momentos de incertidumbre.

"Each truth you learn will be for you, as if it had never been written - Egyptian proverb (Cada verdad que aprendas será para ti, como si nunca hubiera sido escrita - proverbio egipcio)", fue el mensaje que esta joven de 24 años colocó en la descripción de su último posteo, que cosechó muchísimos likes en poco tiempo.

Allí se puede observar a Alison posar en un campo de las más variadas flores y para ello decidió utilizar un top de corte triangular en su parte inferior, ideal para el verano, que le dejó su espalda al descubierto. En cuanto a su parte inferior, el pantalón denim holgado le sentó de maravillas, al permitirle una combinación casual con sus zapatos negros.

"Muy bonito Alison"; "Alison eres maravillosa en todo. Sabes lo que te Admiro y te Quiero"; "Saludos guapa"; "Totalmente hermosa, me encantan las plantas, estar afuera, ¡¡tan belleza a través de tus ojos!"; "Eres increíble"; "Hermoso lugar. Saludos", fueron algunos de los mensajes con los que la muchacha del clan Solís fue halagada.

¿A qué se dedican Marla y Alison, las hijas que tuvo con Cristy Solís?

Marco Antonio Solís tiene cuatro hijos, pero solo dos son producto de su amor con Cristy Solís, con quien se casó en 1993, seis años después de separarse de Beatriz Adriana.

Fruto de su unión con Cristy, nacieron Alison y Marla. Estas muchachas buscan seguir los pasos de su padre y ya han cantado junto a él, formando un trío brillante. Esto se pudo comprobar cuando grabaron "¿Dónde estará mi primavera?", la reversión de un clásico de Marco Antonio Solís que marcó su carrera. Sobre la canción de "Mar" en 2018, la balada romántica es de la autoría del integrante de "Los Bukis" y fue acompañada por Universal.