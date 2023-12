Madonna estuvo en coma inducido

Madonna estuvo 48 horas en coma inducido en junio, cuando fue hospitalizada en el Barclays Center de Brooklyn por una infección bacteriana.

La intérprete de "Material Girl" dijo durante un show en Brooklyn, Nueva York, que tuvo un coma inducido tras ser ingresada en una unidad de cuidados intensivos para recibir tratamiento.

DA DETALLES A SUS FANS

"Estuve en coma inducido durante 48 horas", se escucha decir a la intérprete de "Hung Up" en un video compartido en las redes sociales por un fan.

Eso fue antes de darle las gracias a su maestro de Cábala, quien estuvo a su lado mientras estuvo en el hospital.

"La única voz que oí fue la suya. Le oí decir: ´Apriétame la mano´".

"Cuando recobré la consciencia, por primera vez, vi a mis seis increíbles hijos (Lourdes, Rocco, David, Mercy, Estere y Stella) sentados a mi alrededor. Por cierto, casi tuve que morir para tener a todos mis hijos en una habitación", bromeó la estrella del pop.

AMIGA LE SALVA LA VIDA

Luego, la artista le agradeció a una de sus amigas, Shavawn (quien se encontraba entre el público), quien le "salvó la vida" después de desmayarse.

"Hay algunas personas muy importantes en la sala esta noche que estuvieron conmigo en el hospital. Hay una mujer muy importante que me arrastró al hospital.

Ni siquiera me acuerdo; me desmayé en el suelo de mi cuarto de baño y me desperté en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)".

Guy Oseary, mánager de talento y productor de la cantante de "Material Girl" y "Vogue", había anunciado en su Instagram que "se espera una recuperación completa" después de que Madonna fuera hospitalizada en junio.

La gira Celebration World Tour estaba programada para llegar al País en enero, pero al final ofrecerá cinco fechas (20, 21, 22, 23, 24 y 26 de abril) en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.