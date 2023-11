Continuará Jones con franquicias de Mexicana Universal

Ciudad de México.- Luego estar casi 30 años al frente de la dirección mexicana del certamen de belleza Miss Universo, Lupita Jones fue destituida de su cargo.

Sin embargo, continuará desempeñado su trabajo en la plataforma de Mexicana Universal con otras franquicias internacionales.

"No hubo una comunicación formal por parte de la organización, pero esa es la forma en que decidieron hacerlo. Como organizadores nacionales tenemos un contrato anual que se debe renovar y vence en el momento en que se corona a la nueva miss, en este caso fue Nicaragua.

"Pudieron haberlo hecho de una manera más profesional, pero optaron hacerlo así. Se ha generado más especulación y querer hacer esto más grande para darle un foco que no toca, pero esta situación no me limita a seguir creciendo. Obviamente es un rompimiento y da nostalgia, pero estoy consciente que yo ya no era compatible con la forma en que Miss Universo está llevando las cosas. Tenemos que disfrutar lo que hacemos y si no te sientes a gusto es válido", dijo Jones, en conferencia de prensa.

El contrato anual de Jones como directora mexicana de Miss Universo venció el pasado sábado 18 de noviembre.

"(La ruptura con Miss Universo) es algo que veía venir porque soy la única directora nacional que se atrevió abiertamente a decir que no estaba de acuerdo con las nuevas normas. Me sentía muy desprendida de la marca. No puedo defender algo que no creo. Creo en mi trabajo, en Mexicana Universal y en la plataforma que he creado.

Después de su ruptura con Miss Universo, Jones afirmó que hay otras plataformas de certámenes internacionales que la han estado buscando para que sea directora, por lo que está analizando las propuestas.

"Se abrió una plataforma más para las jóvenes mexicanas. Cada chica podrá encontrar la plataforma con la que se mantiene identificada y cada una sabrá su propósito para seguir proyectando. Deseo que cada quien se dedique a conseguir su propio legado y sus propios equipos. Los resultados son los que hablan por cada quien. Los resultados son tu carta de presentación y me siento muy orgullosa de ello", puntualizó Jones.





Continúa con franquicias de Mexicana Universal

Mexicana Universal prepara a mujeres jóvenes para que participen en los certámenes de belleza internacionales Reina Hispanoamericana, Miss Orb International, Miss Charm y Miss Internacional.

"Mexicana Universal es una plataforma que ha crecido con una personalidad propia. No dependemos de una sola franquicia internacional. Seguimos adelante con las mismas reglas, misión y visión de darles a las jóvenes mexicanas una proyección internacional", aseguró Jones.