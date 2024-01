Se atrasa prueba de ADN de paternidad de Luis Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Mayela Laguna revela que este martes habría sido el día que su hijo Apolo y Luis Enrique Guzmán se habrían sometido a una prueba de ADN, la que demostrará si el hijo de Silvia Pinal es el padre biológico del menor, pero no se realizó.

En junio pasado, el DJ lanzó un comunicado en donde aseguraba que no era el progenitor del pequeño por lo que solicitaría la disolución del vínculo paterno filial, sin embargo, la fecha de la prueba se retrasó debido a que el INCIFO no envió el número de peritos solicitados por el juez, explicó Laguna.

La expareja de Luis Enrique fue entrevistada por Berenice Ortiz, y otros medios de comunicación, para aclarar que todavía no hay fecha para llevar a cabo la prueba de ADN que demostrará si Guzmán es el padre de Apolo, pues a pesar de que se realizaría este martes, esta fue cancelada.

Esto debido a que el juez requirió dos peritos para que lleven a cabo el estudio genético, para que esa manera el resultado contará con un mayor respaldo y fiabilidad, y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) sólo envió uno de ellos.

"El INCIFO nada más mandó un perito, cuando el juez exigió dos peritos, por lo que volvió a mandar el requerimiento para que sean dos, tiene que ver varias opiniones, no nada más una, por mí que hubiera cinco, pero bueno, ya estamos esperando ese momento para que se sepa la verdad".

Sin embargo, Laguna vio el lado positivo del aplazamiento de la prueba, pues no quiere que la prensa conozca la fecha en que tendrá lugar, pues teme que su hijo sea testigo de los cuestionamientos que podrían llegar a formular, con relación a que Luis Enrique ya no quiere hacerse responsable de él.

"No me han dicho, pero la verdad, tampoco les voy a decir el día, cuando me lo digan, porque es algo donde va a estar mi hijo, por algo pasaron las cosas, qué bueno que me lo cambiaron porque no estaría bueno que saliera y todos los medios estuvieran ahí", expresó.

También dijo que esta será la primera vez, en ocho meses, en que Apolo volverá a ver a su padre, por lo que asegura que ya habló con él, para que esté preparado para el momento en que se reencuentren.

"Lo he preparado, le he dicho que va a ver a su papá, en un lugar que no es en su casa ni mi casa, que lo verá unas horas y luego se va a tener que ir conmigo", contó.

Sin embargo, aseguró que el pequeño está muy cuidado por ella, por lo que no tiene ni idea de la situación que está ocurriendo, motivo por el que está muy tranquilo, viviendo cada día y disfrutando de su infancia; Mayela también destacó que ella, a su vez, ya se acostumbró a ser madre soltera.

"Mi hijo está muy bien conmigo, yo ya me acostumbré a ser mamá soltera y él a estar conmigo nada más, está muy bien, lo he tenido muy contenido, obviamente cuando crezca un poco más lo verá todo", reconoció.

Mayela también expresó que Apolo se encuentra emocionado porque volverá a ver a su papá, pues ella nunca le ha hablado mal de él, ni de las y los integrantes de la familia Guzmán Pinal, que le dieron la espalda dudando de su palabra cuando aseguró que Luis Enrique sí era el padre del menor.

"Toda la familia completa lo negó, simplemente lo abandonaron, él está muy bien, no será ni el último ni el primer niño en crecer sin su familia paterna", precisó.