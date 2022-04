Los Obama le dicen adiós a su trato con Spotify

La productora de la ex familia presidencial de Estados Unidos, Higher Ground, no firmará un nuevo acuerdo con la plataforma de audio debido a los términos exclusivos de la compañía, informó Variety.

Higher Ground busca que su programación de podcasts se distribuya lo más ampliamente posible, es decir, en múltiples plataformas al mismo tiempo. Tampoco estuvo de acuerdo sobre cuántos de sus programas presentarían al ex Presidente y la ex Primera Dama, como informó por primera vez Bloomberg.

La compañía está en negociaciones con otros distribuidores para un acuerdo con un valor de decenas de millones de dólares, uno de los más lucrativos en el negocio de los podcasts. Empresas como Spotify y Amazon buscan derechos exclusivos para promocionar sus propios servicios.

Higher Ground firmó un acuerdo con el gigante de la transmisión de música en 2019, cuando los Obama planearon su negocio de medios posterior a la presidencia. La compañía ha producido algunos podcasts desde entonces, comenzando con "The Michelle Obama Podcast", que presenta a la ex Primera Dama conversando con amigos y familiares sobre el tema de las relaciones. Spotify dijo que ese programa fue uno de sus cinco podcasts más populares en 2020.

La compañía también produjo "Renegades: Born in the USA", una serie de conversaciones entre Barack Obama y Bruce Springsteen, estrenada en Spotify el año pasado.

En enero, "The Big Hit Show" de Higher Ground, centrado en los momentos de transformación de la cultura pop, se estrenó en Spotify. La compañía también lanzó "Tell Them, I Am", una colección de podcasts de historias universales de voces musulmanas en la plataforma.

Los podcasts que Higher Ground ha producido para Spotify continuarán lanzándose en la plataforma de transmisión hasta el otoño.