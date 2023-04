Los hijos de Shakira "ilusionados" por su nueva vida en Miami

"Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", agregó.

A pesar de que los deseos de la colombiana se conocían desde meses atrás debido a que fue parte del acuerdo legal por la custodia de sus hijos, las enfermedades de su padre William Mebarak y su madre Nidia del Carmen Ripoll, frenaron el "itinerario", además de las vacaciones navideñas que también crearon conflicto entre la expareja, de acuerdo con medios españoles.

Cabe mencionar que Shakira aparentemente vivió en España desde el 2012, aunque ella aseguraba que fue hasta el 2015, tras el nacimiento de su segundo hijo, que decidió fijarse en Barcelona.

Los entonces bebes, fueron el producto de la relación de más de 12 años entre Shakira y Piqué y convivieron en la mansión de Esplugues de Llobregat.

Si bien Milan y Sasha nacieron y crecieron en tierras europeas, la periodista española, Lorena Vásquez, reveló en su programa que más allá de la tristeza por su padre, los niños "están" emocionados de rehacer su vida en Miami.

"Los niños están muy ilusionados con su marcha y lo viven con mucha ilusión", dijo.

La comunicadora externó que Piqué estaría molesto con la partida a pesar de que la mudanza fue en mutuo acuerdo.

Hasta el momento se conoce que Milán y Sasha acudirán a una exclusiva escuela el próximo 11 de abril. El colegio tiene un costo de matrícula superior a los 45 mil dólares, refieren medios internacionales y está entre las 20 mejores instituciones educativas.

Shakira no ha hecho comentarios al respecto sobre su nueva vida en los Estados Unidos.