El juego no termina

Lorenzo Antonio estrena "Me Enamoré".

Monterrey. N.L.

Con la mano izquierda adelante y la derecha atrás, Lorenzo Antonio empezó su juego en la música hace poco más de 40 años y es fecha que la diversión en el escenario para él y su público no termina, ni con el paso del tiempo.

El intérprete de 53 años que conquistó el primer lugar del festival Juguemos a Cantar, en 1982, acompañado de sus hermanas las Sparx y de su violín, que le dio un tono muy peculiar a su éxito "Vamos a Jugar", se mantiene activo en su carrera y trae nuevas canciones.

NUEVA MÚSICA

Nacido en Albuquerque, el estadounidense de 1.87 metros no pierde su conexión con México, aunque vive en el vecino país y aseguró, además, que la música ha sido 100 por ciento la base de su economía.

Divorciado, sin hijos, Lorenzo trae nueva música y realiza varias presentaciones.

"Mis fans siempre me han apoyado desde esa época de ´Juguemos a Cantar´ y de los otros éxitos que tuve, entonces, ver esas caras que conozco desde que empecé mi carrera, cuando yo tenía 12 años, es muy bonito", expresó el cantante.

"Hemos mantenido ese contacto de cierta manera y me siguen apoyando, me siguen a todas partes realmente".





FIELES FANS

El lazo que creó con su fanaticada es inquebrantable, porque en todo México le dan mucho cariño, señaló.

"Cuando escuchamos una canción de los 80 o 90 pasa esto mí me sucede, me transporta a ese momento, y creo que eso pasa con mis fans. Me gusta que mis canciones hayan dejado esa huella", dijo Lorenzo.

El músico y compositor hace la mención de que todos los artistas buscan trascender a través de sus melodías.

"Me tocó la suerte de tener éxitos en mi carrera", declaró el también intérprete de "Muchachita" y "Doce Rosas".

A diferencia de otros cantantes que deciden no interpretar ya los temas de cuando eran niños, Lorenzo Antonio canta "Vamos a Jugar" con mucho gusto, ya convertido en todo un adulto.

CON MARIACHI

Y sí, se divierte al hacerlo, pues ve que sus incondicionales fans son felices con ello.

"A estas alturas de mi carrera me encanta cantar los temas del pasado, para mí es lo máximo, y luego presentar algo nuevo, también", afirmó.

"También tengo un disco nuevo que se llama Cumbias con Mariachi, y es música de mariachi al estilo cumbia; es un concepto muy bailable. Son mis composiciones y pueden escucharlas ya en plataformas".

UN SENCILLO ROMÁNTICO

Su más reciente sencillo lleva por título "Me Enamoré", un tema con letra romántica que invita a bailar suavemente con sonidos mexicanos en cumbia.