Estrenan ´Divina Señal´

Ciudad de México

La mayor parte de sus vidas, Chuma (Memo Villegas) y Checo (Adrián Uribe) se dedicaron a la vagancia, a la desobediencia y a la delincuencia.

Sin embargo, tras experimentar una "señal divina" deciden enmendarse y ser seres de bien en el filme "Divina Señal", dirigido por Pedro Pablo "Pitipol" Ybarra, que ya estrenó en Prime Video.

"Hacemos cosas bonitas porque primero hicimos cosas terribles, de cobradores, de golpear gente, de estar al servicio del mafiosín de la ciudad y nos pasa algo y queremos cambiar", explicó Villegas (Harina).

EL CAMBIO VALE

"Nos sucede la ´Divina Señal´ y es cuando pensamos que tenemos que cambiar de historia, nos tenemos que recomponer", añadió Uribe ("Infelices para Siempre").

"Sí, dejamos se ser malandros para convertirnos en benefactores", puntualizó Villegas.

Ana Serradilla, Jorge Perrugorría y Giovanna Romo figuran en el elenco de la historia escrita por Emilio Portes y que está basada en el filme israelí "Maktub".

De ser dos malhechores que aterrorizaban a sus deudores e incluso a sus acreedores, Chuma y Checo comienzan a establecer métodos de ayuda con gente a su alrededor. Los dos histriones, de larga trayectoria den la comedia, se congratularon por haber conseguido hacer funcionar a sus personajes, en complicidad.

"Nos intrigaba saber si su comedia se acomodaba a la mía o si no se acomodaba", señaló Villegas.

"Hubo un chisque, nos cayó bien, porque él lo modificó, y me preguntó qué había pensado, y dije ´quedó muy bien, pero la próxima no me quedo callado", respondió Uribe, bromeando.

LA TRAMA