Christian Chávez ¡En el candelero!

Ciudad de México

Desde que se anunció, el regreso de RBD a los escenarios se ha convertido en uno de los sucesos, musicalmente hablando, más esperados del año.

Después de 15 años, Anahí, Dulce, Maite, Christopher y Christian recorrerán varios países de América para complacer a sus seguidores, quienes llevaban ya mucho tiempo pidiéndoles un reencuentro.

El Soy Rebelde Tour arrancó este pasado fin de semana, con un primer concierto en El Paso, Texas, donde no sólo sorprendieron al cantar sus mayores éxitos, también por su impresionante producción, escenografía y vestuario, mismo que ya ha dado mucho de qué hablar.

GENERA POLÉMICA

Muchos brillos, faldas cortas y botas largas fueron parte de los atuendo que los rebeldes lucieron arriba del escenario, así como el icónico uniforme rojo que portaban en la telenovela que les dio fama. Sin embargo, uno de los integrantes que más polémica desató fue Christian Chávez, y es que sus looks dividieron opiniones entre el público y los usuarios de redes.

En sus inicios y mientras formó parte de la agrupación, el cantante y actor reynosense se mantuvo dentro del clóset y no fue hasta 2007, meses antes de que el grupo se disolviera que, a través de un comunicado oficial, habló sobre su orientación sexual y se declaró abiertamente gay.

En varias ocasiones, el propio Chávez ha reconocido que una de las partes más difíciles que enfrentó, antes de hablar sobre su vida privada, fue el no haberse mostrado tal cual era y no haber podido vivir la fama, los conciertos y disfrutar a su público sin total libertad. Pero en este regreso, Christian no solo ha hecho a un lado los fantasmas y ha mandado varios mensajes en apoyo a la comunidad LGBT+, también ha causado asombro por sus vestuarios.





ASOMBRA SU VESTUARIO

A través de las redes sociales han comenzado a circular pequeños fragmentos del show que RBD ofreció este pasado fin de semana, y entre ellos se puede observar uno en el que el intérprete de "Libertad" aparece con un pantalón de brillos, zapatos de tacón, unos largos guantes negros y un corset del mismo tono que dejaba al descubierto parte de su pecho.

En algunas plataformas como TikTok, usuarios, seguidores y el público en general han reaccionado a esta manera de vestir y, si bien muchos lo han apoyado, las críticas no se han podido evitar. Incluso, hay quienes comparan el estilo de Chávez con el del británico Sam Smith, quien también ha sido duramente atacado por aparecer en lencería en sus presentaciones y algunos de sus videos.

"Ay no, otro Sam Smith", "Está imitando a Sam Smith", "Una copia de Sam Smith", "Ay no, mejor opino de su forma de cantar", "Ya es demasiado", "Ya hay un Sam Smith, que sea más original", "Este no es el RBD que recuerdo", "No es necesario hacer eso", "Cero me gusta", "No es tremendo ni genial es una copia de Sam Smith y Beyoncé", "Años esperando ese reencuentro para que se convierta en Sam Smith", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

LO TUNDEN

