Ser Sergio Andrade lo agota

Físicamente está lejos de parecerse a Sergio Andrade, pero Jorge Poza, en cambio, se concentró en "desnudar" al productor musical para mostrarlo al público como un psicópata narcisista.

Tras rechazar dos veces la oferta de interpretar a Andrade, que en la historia es llamado César Santiago Jiménez, en la serie "Ellas Soy Yo, Gloria Trevi", que se estrenó por Las Estrellas a las 21:30 horas, fue hasta el tercer intento que la productora Carla Estrada convenció a Poza de sumarse a su elenco de 570 actores que participan en 50 capítulos.

MUY DIFERENTE

"Mis negativas de formar parte de este proyecto se basaban en que requería yo muchísimo trabajo de caracterización para dar este personaje que todos conocemos. Cuando me reuní con Carla me dijo: ´Tiene que ser totalmente diferente físicamente´, había que construir un personaje, no tenía que ser ese personaje (Andrade) que todos conocen; fue para mí atractivo construir ese personaje desde cero", contó el actor de 45 años.





"Simplemente necesitábamos tener un perfil perfecto de un psicópata narcisista. Mi personaje lo construí de cero, no hay una referencia (del productor) como tal, mas que el texto que recibí".

Poza insistió que ni en lo físico ni en sus actitudes o forma de hablar y caminar tienen que ver con el productor que manejó la carrera de Trevi de 1989 hasta su detención, en el 2000.

DEMANDANTE

Interpretar al hombre que sometió a violencia y vejaciones a la cantante desgastó emocionalmente a Poza, también protagonista de la serie "Oscuro Deseo" y de la telenovela "Por Amar Sin Ley".

"Al ser un actor técnico, las emociones propias y personales siempre las mantengo a salvo. Con un personaje como éste hoy más que nunca todo lo aprendido a lo largo de mi vida profesional funcionó a la perfección. Aquí requería de todas las emociones", explicó el actor.

"No quiero decir que no estaba agotado, porque todos los días, todas las escenas eran violentas, eran abusos sexuales y verbales, gritos. Sí me resultó extenuante, cansado, había días que llegaba a la cama y no podía cerrar los ojos, porque físicamente llegaba destruido".