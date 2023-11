Juan Osorio llora la muerte de su madre y la despide con mensaje

CIUDAD DE MÉXICO

Aunque se desconocen los motivos del fallecimiento el papá de Emilio Osorio compartió que su mamá murió en sus brazos, tal como él llegó a la vida, en sus brazos.

"Llegue a la vida en tus brazos y entre mis brazos te vas, no ha habido mayor regalo que el que fueras mi mamá. La vida te lleva en paz y todo tu amor nos dejas de nuestra vida te alejas, en nuestra alma estarás. con el mayor de los agradecimientos para la mejor madre. ¡Gracias por tanto mamá!", escribió.

Colegas como Odalys Ramírez, Erika Buenfil, Bárbara Torres y Nicola Porcella le enviaron mensajes de apoyo y de pésame.

Juan Osorio recibe apoyo de su familia tras la muerte de su madre

Aunque por el momento, ni Emilio Osorio ni su ex Niurka han reaccionado en redes a la muerte de la madre del conductor, quien sí lo ha hecho es la actriz y pareja de Juan Osorio Eva Daniela, quien acompañó su mensaje con un colash de momentos junto a su suegra.

"Agradezco infinitamente a Dios que me permitió estar muy cerca de la Sra. Catalina Ortiz, mamá de mi amado Juan. Somos muy afortunados por el amor tan grande que siempre nos regalaba y tan bonito que nos trataba. Personalmente siempre le estaré agradecida por recibirme como una hija más en su vida y darme ese hermoso lugar. Dios no me pudo mandar mejor suegra que usted".

Daniela agradeció lo bien que la trató la madre de su amado Juan, a quien le prometió seguir cuidando a su querido hijo Juan Osorio.

"El amor más grande y puro es el de una madre. La llevaremos en nuestro corazón por siempre mi querida Catalina, viviremos honrando su memoria, y agradeciendo a Dios el tiempo que la tuvimos entre nosotros. Hoy tenemos un ángel pero desde partes superiores de la existencia nos seguirá viendo, cuidando y protegiendo como algún día lo hizo conmigo al abrazarme, bendecirme y viéndome con ojos de amor, los cuales comparto. Siempre estará cerca y siempre recordaré sus palabras en las que me transfiere esa responsabilidad de seguir viendo en este plano terrenal por el bien de su hijo: Juan Osorio Ortiz. El amor nos unirá siempre".